Kökcü debuteert met gelijkspel in Turks elftal

Bondscoach Senol Günes hield Kökcü drie dagen eerder tegen Hongarije de hele wedstrijd op de bank. De Turken verloren in eigen stadion met 1-0. In Belgrado mocht de middenvelder van Feyenoord, die eerder in vertegenwoordigende jeugdelftallen van Oranje speelde maar vorig jaar besloot om voor Turkije te kiezen, het vanaf de aftrap proberen. Kökcü werd na een uur gewisseld.

Servië speelde vrijwel de hele tweede helft met tien man, nadat aanvoerder Aleksandar Kolarov met twee keer geel van het veld was gestuurd. Ajax-aanvoerder Dusan Tadic deed de hele wedstrijd mee bij het gastland, dat de Nations League donderdag begon met een nederlaag (3-1) bij Rusland. De Russen wonnen zondag ook met 3-2 bij Hongarije en gaan met zes punten aan kop in de groep.

Kökcü veroverde vorig seizoen een basisplaats bij Feyenoord. De tiener speelde zich onder trainer Dick Advocaat in de belangstelling van onder meer Arsenal en Sevilla. Kökcü besloot echter om zijn contract in Rotterdam te verlengen tot medio 2025. „Ik ben nog niet klaar hier, ik wil prijzen pakken met Feyenoord. Ik wil als kampioen vertrekken”, zei de aanvallende middenvelder, die ook met Turkije wil meedoen aan het EK van volgend jaar.

Van ’t Schip wint met Griekenland

Bondscoach John van ’t Schip won met Griekenland in de Nations League met 2-1 van Kosovo. Voor de bezoekers kwamen Dimitrios Limnios en Dimitris Siovas tot scoren.

Griekenland speelde afgelopen donderdag met 0-0 gelijk in en tegen Slovenië. Met vier punten gaan de Grieken en de Slovenen nu aan de leiding in groep 3 van League C. Slovenië won eerder op zondag met 1-0 van Moldavië.