Werk aan de winkel voor Michael van Gerwen

Michael van Gerwen wil blijven domineren. Ⓒ LAWRENCE LUSTIG

AMSTERDAM - De wereldtop staat klaar om Michael van Gerwen dit jaar van zijn troon proberen te stoten. Peter Wright deed het al op nieuwjaarsdag in de finale van het WK darts en Jonny Clayton kegelde de Nederlander afgelopen weekeinde al in de eerste ronde uit de Masters, het toernooi dat de laatste vijf jaar door Van Gerwen winnend was afgesloten. Mighty Mike is even niet meer zo machtig. Hij moet daarbij wennen aan zijn nieuwe pijlen, maar laat zich niet zomaar gek maken.