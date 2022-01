Chelsea-trainer Thomas Tuchel valt spits Romelu Lukaku openlijk af: ’Hij had heel veel balverlies’

„Hij moet ook zelf afdwingen dat hij bediend wordt”, riep Tuchel voor de camera van BT Sports. „Hij had veel balverlies zonder druk van de tegenstander, én een grote kans. Natuurlijk moeten we hem ook beter bedienen, maar hij is een deel van het team. De eerste helft hadden we het voorin beter moeten doen, veel beter.”

De Duitse oefenmeester probeerde zijn spits niet af te vallen, maar klonk ook als iemand die nog niet overtuigd is van de kwaliteiten van Lukaku. „De keren dat we op de helft van City waren, hadden we acht tot negen keer de mogelijkheid om een kans te creëren, maar daarvan kwam geen een bal binnen de zestienmeter terecht.”

Hij vervolgt: „Dat we kansen missen, daar heb ik geen probleem mee. En natuurlijk, veel krijg je er niet in zo’n wedstrijd. Maar we hadden er wel meer kunnen hebben. Het balverlies was te snel en te gemakkelijk. Het maken van beslissingen hierin was niet het topniveau dat we nastreven.”

In genade aangenomen

Lukaku en Tuchel leven sinds begin van dit jaar op gespannen voet met elkaar. De Belgische aanvaller werd vorige week zelfs in genade aangenomen door zijn trainer.

De 28-jarige Lukaku raakte vlak daarvoor in opspraak vanwege een kritisch interview. Naar verluidt kreeg hij daarvoor - na excuses -een boete van zo’n 500.000 euro. Daarmee was mogelijk de kous af.

Na het beruchte interview met Sky Sports Italy werd de aanvaller van De Rode Duivels namelijk buiten de selectie gelaten voor de wedstrijd tegen Liverpool (2-2). „Ik ben op dit moment niet gelukkig bij Chelsea”, sprak Lukaku onder meer, nadat hij afgelopen zomer voor het recordbedrag van 115 miljoen euro was overgenomen van Inter. „Ik hoop oprecht dat ik daar op een dag kan terugkeren”, zei Lukaku verder.