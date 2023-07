Arne Slot heeft geduld, maar ziet Japanse spits en Kroaat graag komen

Toch is de komst van een tweede spits geen overbodige luxe. Santiago Gimenez is, los van zijn schorsing in de eerste twee Champions League-duels, niet altijd in staat om negentig minuten met hoge intensiteit te spelen als Feyenoord een dubbel programma draait. En als hij geblesseerd is, moet er ook een garantie voor goals zijn. Die denkt Feyenoord met Ueda te hebben. De Japanse international heeft een mondeling akkoord bereikt over een vijfjarig contract en de clubs hebben overeenstemming voor een deal die richting de 8 miljoen euro gaat.

Ueda zat zondag al niet meer in de wedstrijdselectie van Cercle tegen Antwerp en zal snel aansluiten bij Feyenoord. In het geval van Ivanusec moet Feyenoord mogelijk iets meer geduld hebben, omdat zijn club Dinamo hem opeens nog wil inzetten bij een paar kwalificatieduels voor de groepsfase van de Champions League. Dat levert de club immers een kleine 40 miljoen euro op.

„Dennis probeert zo snel mogelijk de spelers waar we het oog op hebben binnen te halen”, zegt Slot, die daarmee refereert aan Dennis te Kloese, die een sterke dealmaker blijkt te zijn sinds hij de taken van de vorig jaar vertrokken Frank Arnesen heeft overgenomen. „Ik hoop dat het lukt, maar als we iets meer geduld moeten hebben, moet dat maar. Kwaliteit komt op de eerste plaats.”