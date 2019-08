Tsaar Til: ’Een steengoed verhaal’

Directeur Tomas Zorn poseert samen met Guus Til voor de Basilius-kathedraal. Ⓒ DE TELEGRAAF

Achter zijn laptop in hartje Moskou moedigde Guus Til (21) AZ hartstochtelijk aan. De Alkmaarders openden hun Eredivisie-seizoen gisteravond tegen Fortuna Sittard, maar de Man van 18 miljoen euro was daar niet meer bij. „Het avontuurlijke zit er van jongs af aan in”, verklaart de ex-aanvoerder van AZ zijn overstap naar Spartak Moskou. „Een droomtransfer”, aldus de speler die in de Russische hoofdstad als een held werd onthaald.