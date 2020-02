FC Twente-coach Garcia maakt geen vrienden in de Grolsch Veste

FC Twente-trainer Gonzalo Garcia en Wout Brama. Ⓒ Hollandse Hoogte

ENSCHEDE - De opluchting was groot in de Grolsch Veste na de eerste zege van FC Twente sinds 10 november vorig jaar. Dankzij een 2-0 zege op Sparta is FC Twente langszij gekomen bij de mede-promovendus uit Rotterdam. Gezien de overwinningen die de staartploegen de laatste weken behaald hadden, was een zege voor FC Twente broodnodig om afstand te houden tot de degradatieplaatsen.