Premium Het beste van De Telegraaf

’Zij zijn een voorbeeld voor anderen die het FC Barcelona-shirt niet verdienen te dragen’ Spaanse media vegen vloer aan met Frenkie de Jong en prijzen nieuwe talenten

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Gavi is de gevierde man na zijn doelpunt tegen Elche. Ⓒ ProShots

FC Barcelona vecht zich met horten en stoten een weg door La Liga. De Catalanen kwamen zaterdagavond thuis tegen laagvlieger Elche op een comfortabele 2-0 voorsprong, maar trakteerden de slechts 41.664 fans in Camp Nou alsnog op een onnodig spannende avond. Mede dankzij de piepjonge Gavi (17) werd nog met 3-2 gewonnen. Het grote Barça-talent wordt in de Spaanse media de hemel in geprezen, terwijl ervaren spelers als Frenkie de Jong met de grond gelijk worden gemaakt.