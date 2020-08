Flavio Briatore in ziekenhuis met corona: ’Toestand ernstig’

De 70-jarige Italiaan, die met zowel Michael Schumacher als Fernando Alonso wereldkampioen werd in de Formule 1, ligt niet op de intesive care. Het Italiaanse tijdschrift L’Espresso meldt echter wel dat zijn toestand ’ernstig’ is.

Briatore lag afgelopen week sowieso al onder een vergrootglas. Hij uitte stevige kritiek nadat zijn club Billionaire in Porto Cervo op Sardinië werd gesloten. Dat gebeurde op last van de gemeente nadat zo’n zestig medewerkers positief waren getest. „Mijn hart breekt nu ik zie dat een economie wordt geslacht door mensen die nooit iets hebben gedaan in hun leven”, stelde Briatore.

Bovendien was hij aanwezig bij een voetbalwedstrijd met enkele bekende personen. Onder wie Bologna-coach Sinisa Mihajlovic, die met leukemie kampte. Men hield geen afstand van elkaar en eerder bleek Mihajlovic ook al het coronavirus onder de lede te hebben.

Briatore was in de Formule 1 teambaas van Benetton en Renault. In 1994 en 1995 won hij met Schumacher het wereldkampioenschap, in 2005 en 2006 herhaalde hij dat kunstje met Alonso.

Flavio Briatore met Jos Verstappen en Michael Schumacher tijdens de Grand Prix van België in 1994. Ⓒ DE TELEGRAAF

Briatore werd in 2009 levenslang geschorst voor zijn aandeel in ’crashgate’. Tijdens de Grand Prix van Singapore een jaar knalde Nelson Piquet Jr. de muur in op een uiterst gunstig moment voor Alonso. De Spanjaard kon daardoor de race winnen. Later bekende de Piquet Jr. expres te zijn gecrasht, na instructies vanaf de pitmuur.

De schorsing van Briatore werd in een beroep teruggedraaid. Tot een terugkeer in de Formule 1 is het echter niet gekomen. Tegenwoordig is hij manager van Alonso en focust hij zich op zijn horeca-bedrijven.