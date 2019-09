PSV pas na rust wakker in Waalwijk

PSV slaat na de pauze toe in Waalwijk. Ⓒ René Bouwman

PSV heeft zich op de ranglijst van de Eredivisie in punten weer naast Ajax gemeld. De ploeg van trainer Mark van Bommel ontdeed zich in Waalwijk na rust van RKC. In de tweede helft werd een 1-0 ruststand omgebogen in een 1-3 overwinning.