Ronald de Boer: ’Misschien moet Frank een tijdje wat anders doen’

Frank de Boer zal eerst van een rustperiode genieten na zijn vertrek bij Atlanta United. Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - Nadat ook het derde buitenlandse avontuur van Frank de Boer eerder dan gepland en zeer abrupt ten einde is gekomen, rijst de vraag of zijn aanpak wel werkt over de grens. Bij Atlanta United werkte hij langer (1 jaar en zeven maanden) dan bij Internazionale (84 dagen) en Crystal Palace (77 dagen) en pakte hij twee prijzen (de Amerikaanse beker en de Campeones Cup), maar uiteindelijk draaide het toch uit op een deceptie.