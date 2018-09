Ten Hag maakt een 'Jan de Jongetje'

Je lijkt Feyenoord-directeur Jan de Jong wel…

"Nou ja, Ajax staat voor dominant voetbal. Dat is ook een van de eisen die ik heb meegekregen. Als je meer passes hebt, betekent het dat je het spel meer beheerst. We zijn nauwkeurig in de passes en komen tot heel veel kansen. We zijn verdedigend stabieler en in zijn algemeenheid zijn de loopprestaties van het team beter. Er is een aantal zaken dat vooruit is gegaan.”

Dat zie je aan de data en statistieken?

"Ja. Maar uiteindelijk is er maar één statistiek en dat is de ranglijst. Maar onderliggend zijn er aanwijzingen dat we vooruitgaan. Ik vind ook dat we ons hebben verbeterd in het direct naar de goal van de tegenstander gaan vanuit de balverovering.”

De trainer van Ajax constateert echter ook dat er iets minder goed is geworden. „Het minst tevreden ben ik over de spelhervattingen. Daar heeft Ajax voor de winterstop veel uit gescoord en op dit moment is dat onvoldoende, terwijl we er veel op trainen. Dat zal beter moeten. Het gaat om de communicatie, de organisatie en de kwaliteit van de voorzetten.”

Is keeperstrainer Carlo l’Ami nog steeds verantwoordelijk voor de spelhervattingen?

"Nee, uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk. En natuurlijk verdelen we binnen de staf taken. Carlo speelt er ook een rol in.”