PSV dankt kleine winst aan Lozano, Bergwijn en Pereiro

PSV had in het seizoen 2019-2020, waarin de competitie al in maart werd afgebroken vanwege het coronavirus, een omzet van 75 miljoen euro. Daar stond 82 miljoen aan kosten tegenover. PSV maakte daarbij ook extra kosten. Zoals 3 miljoen euro voor het ontslag van hoofdtrainer Mark van Bommel en zijn assistenten. PSV moest van dat bedrag ook interim-trainer Ernest Faber en zijn nieuwe staf aanstellen. De financiële impact van de coronacrisis bedraagt volgens PSV zo’n 7 miljoen euro, maar dankzij bijvoorbeeld overheidsregelingen en steun van supporters en sponsoren bleef de daadwerkelijke schade beperkt tot 3 miljoen.

Een seizoen eerder had PSV als deelnemer aan de Champions League een omzet van bijna 97 miljoen euro. Toen maakte de club 4,6 miljoen winst.

PSV bleef afgelopen seizoen steken in de voorrondes van de Champions League en werd al voor de winterstop uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League. De Eindhovenaren stonden in de eredivisie op de vierde plaats toen de competitie werd afgebroken. PSV verkocht afgelopen seizoen voor tientallen miljoenen euro’s aan spelers. Daar bleef netto 22 miljoen van over. Die opbrengst zorgde toch nog voor een positief eindresultaat.

De selectie van de nieuwe hoofdtrainer Roger Schmidt werd de afgelopen weken flink versterkt. PSV durft geen voorspellingen te doen over de financiële cijfers aan het einde van dit seizoen. „De negatieve impact van Covid-19 is groot en kan als gevolg van langdurig spelen zonder publiek nog groter worden”, aldus de club.