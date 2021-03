Moordende concurrentie bij hockeyers Oranje

Jacques Brinkman.

Vier keer testen in een week, alleen op een kamer, series kijken en vooral veel op bed liggen. Dat is het tijdelijke abnormaal waar het Nederlands hockeyteam mee te maken heeft in de trainingsweek voorafgaand aan de twee Pro League-duels met Duitsland in het Wagener Stadion. Alleen voor trainingen mag de ploeg van bondscoach Max Caldas het hotel verlaten om snel in de auto te stappen naar het trainingsveld. En na afloop direct weer terug. Niks geen teambuilding. Spelers en staf leven in de ’Novotel-bubbel’.