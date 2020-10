Kort lontje, de achilleshiel van Oussama Tannane

Oussama Tannane krijgt twee keer de gele kaart voorgehouden, nadat hij meermaals flink tekeer gaat tegen scheidsrechter Richard Martens. Ⓒ BSR Agency

DEN HAAG - Oussama Tannane liet zich de afgelopen weken zien als een van de beste spelers op de Nederlandse velden, maar zijn korte lontje blijft een achilleshiel. De vedette van Vitesse liet zich compleet gaan in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag en incasseerde binnen een paar seconden tweemaal geel voor commentaar op scheidsrechter Richard Martens. Ondanks de numerieke minderheid na rust kwam de 2-0 zege van Vitesse op een armetierig ADO geen moment in gevaar, waardoor de Arnhemmers gedeeld tweede staan in de Eredivisie.