Broer Mario Götze in het ziekenhuis met scheur in schedel na harde botsing

Zijn jongere broer Felix (23) is op de intensive care van het ziekenhuis beland met een scheur in zijn schedel. Tijdens de wedstrijd 1. FC Kaiserslautern - Viktoria Berlin kwam hij hard in botsing met een tegenstander.

Felix Götze maakt het naar omstandigheden goed, zo bericht Kaiserslautern op Twitter. Wel ligt hij nog op de intensive care waar hij gemonitord wordt. In zijn Instagram Stories meldt Götze ook dat het goed met hem gaat. „Bedankt voor alle beterschapswensen”, schrijft hij.

Halverwege de tweede helft gebeurde het tijdens een kopduel met tegenstander Marvin Senger. Drie teamgenoten renden meteen naar hem toe, legden hem op zijn zij en verleenden eerste hulp. Hij werd vervolgens van het veld gedragen en naar het ziekenhuis gebracht.

Felix Götze Ⓒ ANP/HH

Felix Götze speelt op huurbasis bij Kaiserslautern in de derde Bundesliga, maar staat onder contract bij FC Augsburg. Daarvoor doorliep hij de jeugdafdelingen van Borussia Dortmund en Bayern München.