’Middenvelder reist met PSV mee naar Lissabon’ Broer PSV’er Mario Götze op intensive care, maar ’maakt het naar omstandigheden goed’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Mario en Felix Götze als spelers van Borussia Dortmund en FC Augsburg. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - PSV-trainer Roger Schmidt kan tegen Benfica zo goed als zeker gewoon over Mario Götze beschikken. De sterspeler van de Eindhovenaren werd opgeschrikt door het nieuws dat zijn jongere broer Felix (23) op de intensive care van het ziekenhuis is opgenomen met een scheur in zijn schedel, maar trainde maandagochtend met PSV mee. De verwachting is dan ook dat hij vanmiddag in het vliegtuig naar Lissabon stapt.