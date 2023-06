Oosting krijgt met Uneken en Duits gewenste assistenten bij FC Twente

Uneken en Duits werkten al samen met Oosting bij RKC Waalwijk, waarmee ze afgelopen seizoen knap negende in de Eredivisie werden.

Uneken was voorheen onder meer hoofdtrainer van Jong PSV en werkzaam in de jeugd van PSV, NEC en FC Den Bosch. Duits was sinds 2019 assistent-trainer bij RKC Waalwijk. Naast de aanstelling van het duo wordt Colin de Graaf Hoofd Performance in Enschede. Hij was de laatste jaren in deze functie werkzaam bij KV Mechelen en Heracles Almelo.

Jeffrey de Visscher, Sander Boschker en Davey de Jonge blijven komend seizoen als respectievelijk assistent-trainer, keeperstrainer en video-analist binnen de staf werkzaam.