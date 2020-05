Michael Ballack vindt lofzang voor Virgil van Dijk overdreven

Van Dijk krijgt van vrijwel alle hoeken uit de voetbalwereld complimenten. Analisten, oud-voetballers, liefhebbers en supporters zien Van Dijk als de allerbeste. De robuuste verdediger greep zelfs net naast de Ballon d’Or, die na een spannende race uiteindelijk naar Lionel Messi ging.

De prijzenkast van Van Dijk staat echter al behoorlijk vol. Hij werd vorig seizoen tot beste speler van de Premier League gekroond, hij won de Champions League - en Europese Supercup - met Liverpool en werd tevens benoemd tot Europees voetballer van het jaar; toen hij in de pikorde wel voor Messi - en Cristiano Ronaldo - eindigde.

Spitsen en aanvallers staan met knikkende knieën in de catacomben en op het veld, als Van Dijk hun mandekker is. Dat zijn de reacties die je krijgt als je wordt gezien als de beste verdediger ter wereld. Volgens Ballack - die in Engeland speelde voor Chelsea - heeft dat echter niks te maken met de kwaliteiten van Van Dijk, maar met het gebrek aan aanvallers van wereldformaat. „Hij heeft geluk dat hij in een Premier League-tijdperk speelt zonder Didier Drogba, Frank Lampard, Alan Shearer, Thierry Henry, Wayne Rooney, Robin van Persie, Carlos Tevez, Emmanuel Adebayor en Diego Costa”, zegt de 98-voudig Duitse international tegen The Mirror. „Zo gek is het dus niet dat iedereen denkt dat hij de beste verdediger van de competitie is.”

Vincent Kompany, oud-verdediger van Manchester City, stond wel tegenover veel van de spelers die Ballack opsomde. De Belg is ervan overtuigd dat Van Dijk ook tegen die aanvallers zijn mannetje zou staan, zo laat hij weten aan BBC. „Voordat Van Dijk bij Liverpool arriveerde, was Liverpool al een goed team. Toch waren ze altijd wel kwetsbaar en die suprematie die ze nu laten zien, voelde ik in het verleden nooit”, aldus Kompany, die vindt dat Van Dijk het verschil heeft gemaakt. „Het is moeilijk om als enkeling zo’n grote impact te maken bij een club. Van Dijk heeft old school verdedigen weer nieuw leven in geblazen, met een moderne twist. Wat Van Dijk doet is simpel, maar zo effectief. Daar heb ik alleen maar respect voor.”