Slagveld in Tour de France: Tom Dumoulin en Bauke Mollema verliezen tijd

De etappe werd gewonnen door Nans Peters van AG2R-La Mondiale. De Fransman maakte deel uit van de vroege vlucht en sloeg toe door in de afdaling van de Port de Balès, een col van de buitencategorie, weg te rijden bij de angstige Ilnur Zakarin van Team CCC. De Rus werd uiteindelijk vierde. Toms Skujins (Trek-Segafredo) en Carlos Verona (Movistar) gingen hem nog voorbij en finishten als tweede en derde.

Tom Dumoulin en Bauke Mollema

In de groep met favorieten was het Alaphilippe die op de Col de Peyresourde het bal opende met een demarrage. Daardoor gingen de laatste knechten van Jumbo-Visma overboord en ontstond een man-tegen-man-gevecht. Naast Alaphilippe gingen daarin ook Dumoulin en Bauke Mollema ten onder.

Dumoulin moest passen nadat hij voor Roglic kopwerk had verricht, dat door de Sloveen niet kon worden beloond met een aanval. De Limburger verloor uiteindelijk ruim twee minuten. De Giro-winnaar van 2017 was de dag begonnen als de nummer vijf van het klassement, met een achterstand van dertien seconden op geletruidrager Adam Yates. Hij staat nu vijftiende op twee minuten en twintig seconden.

Mollema bezette de achttiende plaats, op één minuut en 34 seconden. Hoewel de kopman van Trek-Segafredo opklom naar de veertiende plek groeide zijn achterstand op de gele trui wel, naar twee minuten en twaalf seconden.

Tadej Pogacar

Tadej Pogacar van UAE-Team Emirates werd de winnaar van de dag. Na een derde aanval reed de jongeling, die in de waaierrit van vrijdagnog bijna anderhalve minuut verloor, weg bij de favorieten.

Hij finishte op zes minuten van Peters als negende en pakte veertig seconden op de groep met onder meer Roglic, Yates en Ineos-kopman Egan Bernal.

De Brit van Mitchelton-Scott gaat nog steeds aan de leiding, maar zag de gevaarlijke Pogacar wel terug de top tien in sluipen. De 21-jarige Sloveen staat nu negende op 48 seconden van Yates. Roglic is nog steeds tweede, met een kleine achterstand van drie seconden. Bernal is vijfde, op dertien seconden.

Het profiel van de achtste etappe van de Tour de France. Ⓒ Le Tour

Kort

De etappe was met een lengte van slechts 141 kilometer de kortste etappe van deze Tour, maar onderweg lagen drie zware beklimmingen: twee van de eerste categorie en een van de buitencategorie.

Thibaut Pinot

Thibaut Pinot was de grote verliezer van de dag. De Franse kopman van Groupama-FDJ moest op de Port de Balès, op 53 kilometer van de finish lossen. Vermoedelijk vanwege rugklachten.

Pinot bezette in het algemeen klassement de negende plaats. Zijn achterstand op geletruidrager Adam Yates bedroeg voorafgaand aan de rit slechts dertien seconden.

De 30-jarige klimmer kwam tijdens de openingsdag van de Tour ten val in de massasprint - bij een snelheid van 55 kilometer per uur - en liep daarbij flinke schade op. Dagelijks moest hij zich drie uur laten behandelen om nog enigszins fris aan de start van de etappe te kunnen verschijnen.

Thibaut Pinot kan een streep door zijn klassementsambities zetten. Ⓒ HH/ANP

Zondag

Zondag wacht het peloton opnieuw een bergrit door de Pyreneeën. Het peloton trekt dan van Pau naar Laruns. De rit is 153 kilometer lang. De scherprechters zijn de Côte d’Artiguelouve (4e categorie), Col de la Hourcère (1e), Col de Soudet (3e), Col d'Ichère en de Col de Marie Blanque. De top van die laatste col ligt op achttien kilometer van de meet.