Verzevenvoudiging salaris voor nu écht doorgebroken Phil Foden

Het jeugdproduct ligt nu tot 2027 vast bij The Citizens. Volgens eerdere berichten van The Daily Mail zou de 22-jarige Engels international nu 258.500 euro per week gaan verdienen. Een fikse opslag, want Foden voetbalde tot dusver voor een weekloon van 34.500 euro. Voor als je geen rekenmachine bij de hand hebt: dat is ruim het zevenvoudige van wat hij eerst opstreek. Overigens is dat nog steeds flink minder dan Kevin De Bruyne, de Belg krijgt elke week ruim 400.000 euro op zijn rekening bijgescheven. Haaland zou volgens sommige bronnen weer ruim het dubbele daarvan verdienen.

De 22-jarige Foden maakt sinds 2017 deel uit van de hoofdmacht in het Etihad Stadium. Dit seizoen liet hij reeds zes doelpunten en drie assists optekenen in competitieverband, waaronder een hattrick in de riante 6-3 overwinning tegen rivaal Manchester United. Daarmee komt hij al in de buurt van zijn persoonlijke record in de Premier League, waar er pas 10 van de 38 speelronden zijn afgewerkt. De voorbije twee seizoenen bleef hij steeds steken op negen treffers. Normaliter gaat hij daar deze campagne eenvoudig overheen.

Met Foden in de rangen plaatste City al elf trofeeën in de prijzenkast, waaronder vier landstitels. De afgelopen twee seizoenen werd de aanvallend ingestelde middenvelder telkens uitgeroepen tot Young Player of the Season in de Premier League. „Ik ben al heel mijn leven City-fan. Ik heb hier vele jaren voor getraind en was zelfs ballenjongen. Ik hou zoveel van deze club, dus het voelt geweldig om er deel van uit te maken tot 2027”, aldus een opgetogen Foden. In totaal staat zijn teller op 182 officiële wedstrijden. Daarin scoorde hij 52 keer en gaf hij ook nog eens 36 assists.

De Engelsman mag het zondag direct weer laten zien voor zijn club, die dan op bezoek gaat bij het dit seizoen kwakkelende Liverpool van Virgil van Dijk. The Reds wonnen midweeks weliswaarin de Champions League met 7-1 op bezoek bij Rangers. In de Premier League staat het elftal van Jürgen Klopp slechts elfde met dertien punten minder dan Manchester City en veertien dan koploper Arsenal. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Liverpool een duel minder heeft gespeeld.