Nyck de Vries reageert op uitspraken Helmut Marko: ‘Aan mij om tegendeel te bewijzen’

De Oostenrijker zei in de Inside Line F1 Podcast dat Red Bull-teambaas Christian Horner niet overtuigd en ‘geen fan’ was van De Vries, toen Marko hem vorig jaar om zijn mening vroeg wat betreft een nieuwe coureur voor zusterteam AlphaTauri. Uiteindelijk hakte Marko de knoop door en koos hij voor De Vries. ,,Op dit moment lijkt het erop dat hij (Horner, red.) gelijk had”, aldus de man die gaat over het coureursbeleid bij beide renstallen.

De druk is niet nieuw voor De Vries, die dit seizoen al vaker kritiek heeft gehad en nog geen punten heeft gescoord namens AlphaTauri. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda presteert vooralsnog een stuk beter. De Japanner is bezig aan zijn derde Formule 1-seizoen. Voor De Vries is het zijn debuutseizoen, nadat hij in 2022 één race inviel bij Williams.

,,Ik denk dat doctor Marko het zal appreciëren als ik hem het tegendeel kan bewijzen”, aldus De Vries in Oostenrijk. ,,Dat is aan mij. Dit hoort ook bij Formule 1. Het draait om prestaties, dat is niet van vandaag of gisteren. Zo werkt het in deze wereld en daar ben ik ook op voorbereid. Wat dat betreft is het dus geen verrassing. Aan mij de taak om het zo goed mogelijk te doen op het circuit, ook dit weekeinde weer. Daar focus ik me op. Dat is ook het enige waar ik invloed op heb.”