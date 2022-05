Démare voltooit hattrick en wint derde etappe deze Giro

Wielrennen

Vos richt zich na corona op NK, Giro en Tour

Marianne Vos maakte vandaag haar rentree in Veenendaal-Veenendaal. De renster van Jumbo-Visma reed op 3 april haar laatste wedstrijd met de Ronde van Vlaanderen. Twee weken later had ze moeten starten in Parijs-Roubaix, maar voor de start van de Hel van het Noorden testte ze positief op COVID-19.