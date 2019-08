Berghuis verlengt contract bij Feyenoord

Dat nieuws brengt Feyenoord vlak voor het begin van zijn nieuwe Eredivisieseizoen naar buiten. Berghuis verlengt zijn contract met een jaar. Eerder stond de nummer 10 tot de zomer van 2021 onder contract in Rotterdam, nu dus tot medio 2022.

PSV toonde interesse in Berghuis en zagen in hem een ideale ’nummer 10’. De club stuurde technisch manager John de Jong naar De Kuip, waar een bod van 10 miljoen euro op tafel werd gelegd. De Stadionclub wees het bod af en plakte een ’niet te koop-sticker’ op Berghuis.

In het kampioensjaar van Feyenoord (2016/2017), waar Berhuis een groot aandeel in had, werd de linkspoot gehuurd van Premier League-club Watford. Na een zeer succesvol seizoen in Rotterdam nam Feyenoord Berghuis definitief over.

Voor Jaap Stam, de nieuwe trainer van Feyenoord, is het goed nieuws dat een van zijn beste spelers besluit in Rotterdam te blijven. Berghuis mag dan ook direct aan de bak bij de seizoensopening tegen stadsgenoot Sparta. Stam kiest in de Rotterdamse derby voor de volgende elf spelers;

Vermeer; St. Juste, Botteghin, Van der Heijden, Haps; Fer, Kökcü, Burger; Berghuis, Vente, Sinisterra.