‘Clarence Seedorf staat open voor directiefunctie Ajax’

Uiteraard komt de interne crisis bij Ajax uitgebreid aan bod. Waar hebben algemeen directeur Edwin van der Sar en de raad van commissarissen de grootste steken laten vallen in de zaak-Overmars? Driessen en Verweij analyseren de situatie. En: wie is de ideale opvolger van Marc Overmars als directeur voetbalzaken? Driessen komt met de naam Clarence Seedorf, en Verweij heeft nieuws daarover.

Bij Feyenoord is er nog altijd geen duidelijkheid over de toekomst van Frank Arnesen, en bij PSV hebben ze een nieuwe algemeen directeur. Marcel Brands gaat Toon Gebrands na dit seizoen opvolgen. Nu nog een nieuwe trainer. Wie is de meest geschikte kandidaat? In Kick-off het antwoord.

In het buitenlands voetbalblok gaat het over de puike prestaties van de Nederlanders. Donny van de Beek speelde eindelijk weer eens 90 minuten bij Everton, Teun Koopmeiners maakt indruk bij Atalanta en Luuk de Jong was de reddende engel bij FC Barcelona.

