Sanne van Dijke pakt brons en verovert eerste judo-medaille voor Nederland

Van Dijke ging eerder op de dag in de halve finale onderuit tegen Michaela Polleres uit Oostenrijk en werd zodoende veroordeeld tot een plek in de herkansing.

Een bronzen plak werd daardoor het hoogst haalbare voor de regerend Europees kampioene. Van Dijke, die het eerst judo-goud sinds Mark Huizinga in 2000 wilde pakken, liet zich echter niet uit het veld slaan door de tegenslag en rechtte haar rug, met de eerste Nederlandse judo-plak van dit olympisch toernooi als gevolg.

Ippon! Sanne van Dijke weet dat het brons binnen is en schreeuwt het uit. Ⓒ RENE BOUWMAN

Tornike Tsjakadoea (tot 60 kilogram) en Juul Franssen (tot 63 kilogram) grepen eerder deze week net naast een bronzen plak. Vijf jaar geleden in Rio bleef de Nederlandse judo-equipe met lege handen achter.

Acht medailles

Dankzij Van Dijke heeft Nederland vandaag al acht medailles veroverd. Daarmee is het record uit 1928 nu verleden tijd. Toen werden tijdens de Spelen in Amsterdam op één dag zeven plakken gepakt.

Bekijk hier de medaillespiegel.

Halve finale

Van Dijke, de nummer drie van de wereld, verloor in de halve finale door een waza-ari van Michaela Polleres, die de Oostenrijkse na ruim tweeënhalve minuut plaatste. In de resterende anderhalve minuut wist Van Dijke niets meer terug te doen.

Kwartfinale

Van Dijke was in de kwartfinale na een spannend en lang duel de meerdere van Alice Bellandi. Ze versloeg de Italiaanse uiteindelijk in de golden score op ippon. De verlenging duurde 2 minuten en 44 seconden.

Vlak voor het ingaan van de golden score scoorde Bellandi een waza-ari, maar na het bekijken van de beelden kreeg ook Van Dijke een waza-ari toegekend, waardoor een rampscenario werd afgewend. Eerder op de dag was Van Dijke te sterk voor Gulnoza Matniyazova uit Oezbekistan.

Noël van ’t End baalt na zijn nederlaag. Ⓒ ANP

Noël van ’t End

Noël van ’t End is op de Olympische Spelen in de klasse tot 90 kilogram tegen een deceptie aangelopen. De nummer 2 van de wereld verloor door een waza-ari van de Hongaar Krisztián Tóth.

Als Van ’t End de wedstrijd had gewonnen, had hij met een verliezer van een van de twee halve finales om het brons gestreden.

Twee jaar geleden werd Van ’t End wereldkampioen in Tokio. Het WK werd net als de Olympische Spelen gehouden in de judotempel Budokan, waar Anton Geesink in 1965 goud veroverde. Voor Van ’t End zijn het zijn tweede Spelen. Vijf jaar geleden verloor hij in Rio de Janeiro meteen zijn eerste partij.

De 30-jarige Van ’t End legde het in de kwartfinales in de golden score af tegen de Turk Mihael Zgank. Na ruim 3 minuten in de verlenging kreeg Van ’t End zijn derde straf, waarmee de partij werd beslist. Hij leek 15 seconden eerder al tegen die derde straf aan te lopen, maar die werd nog teruggedraaid. In de reguliere speeltijd werd er geen score genoteerd.

Eerder op de dag had Van ’t End simpel gewonnen van Paolo Persoglia uit San Marino en met de nodige moeite van de Fransman Axel Clerget. Persoglia werd in slechts 36 seconden op ippon geklopt, Clerget in de golden score op waza-ari.