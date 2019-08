Sport Kort: met deze ploeg gaat Jumbo-Visma naar Clásica San Sebastian

09:58 uur: Jumbo-Visma doet zaterdag met twee Nederlanders mee aan de Clásica San Sebastian, die deel uitmaakt van de UCI WorldTour. Koen Bouwman en Bert-Jan Lindeman zijn door ploegleider Merijn Zeeman geselecteerd. Steven Kruijswijk, die zondag als derde eindigde in de Tour de France, doet niet mee.

De Belg Laurens De Plus en de Nieuw-Zeelander George Bennett, die ook in de Tour actief waren, zijn wel aangewezen voor San Sebastian. De andere drie renners die namens Jumbo in actie komen zijn de Amerikaan Sepp Kuss, de Belg Floris De Tier en de Duitser Paul Martens. Clásica San Sebastian werd vorig jaar gewonnen door Julian Alaphilippe, die tijdens de afgelopen Tour lange tijd de gele trui droeg.

07:46 uur: Dani Alves sluit zijn voetballoopbaan af bij FC São Paulo, de club waar hij zijn carrière als jeugdspeler ook begon. De 36-jarige Braziliaanse verdediger ondertekent een contract tot december 2022.

Dani Alves Ⓒ AFP

Alves speelde tot vorig seizoen bij Paris Saint-Germain. Bij de Franse kampioen werd zijn aflopende contract niet verlengd. Eerder kwam Alves in Europa voor Sevilla, FC Barcelona en Juventus uit. Vorige maand won Alves met de Braziliaanse voetbalploeg de Copa América. De 115-voudig international maakte na de gewonnen finale tegen Peru bekend te stoppen als international.

São Paulo staat in de Braziliaanse competitie na twaalf wedstrijden op de vijfde plaats, acht punten achter koploper FC Santos.

Vijftien aces

07:20 uur: Nick Kyrgios heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de kwartfinales van het tennistoernooi van Washington. De Australiër sloeg in zijn partij tegen de Japanner Yoshihito Nishioka liefst vijftien aces. Het werd 6-2 en 7-5.

Kyrgios, die in de Verenigde Staten zijn eerste toernooi speelt sinds zijn nederlaag tegen Rafael Nadal op Wimbledon, treft in de kwartfinales de ongeplaatste Slowaak Norbert Gombos.

Nick Kyrgios haalt vol uit met zijn forehand. Ⓒ EPA

Stefanos Tsitsipas, die als eerste is geplaatst in Washington, bereikte ook de kwartfinales. De Griek zette de Australiër Jordan Thompson met 6-3 7-6 (4) aan de kant. Tsitsipas zijn volgende opponent is de Fransman Benoît Paire. Voor Milos Raonic zit het toernooi erop. De Canadees, als nummer acht ingeschaald, liet zich verrassen door de Duitser Peter Gojowczyk (6-4 en 6-4).