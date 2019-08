Sport Kort: Vormer ziet Brugge zes keer scoren tegen STVV

22.39 uur: Club Brugge heeft ook de tweede wedstrijd van het seizoen in België gewonnen. De formatie van de nieuwe coach Philippe Clement versloeg in eigen huis STVV. Dat deed de nummer twee van vorig seizoen met ruime cijfers, 6-0. De club uit Sint-Truiden heeft nog geen punt. Halverwege leidde Club Brugge al met 4-0. De Nigeriaan David Chidozie Okereke (2), Hans Vanaken, op aangeven van Ruud Vormer, en Percy Tau scoorden. Na de hervatting scoorden nog de Nigeriaan Dennis en Siebe Schrijvers. Loïs Openda van de thuisclub kreeg kort voor tijd rood. Aanvoerder Vormer speelde vanaf het begin bij Club Brugge, als enig overgeblevene van een drietal Nederlanders. Eerder in de week had Club aanvaller Arnaut Danjuma Groeneveld naar Bournemouth zien vertrekken. Verdediger Stefano Denswil ging eerder al naar Bologna.

20.32 uur: Golfster Anne van Dam heeft met moeite de cut gehaald op het AIG Women's British Open. Op de tweede dag liep Van Dam een ronde in 72 slagen. Een dag eerder noteerde ze ook al het baangemiddelde van 72. Ze staat in de tussenstand op een gedeelde 50e plaats.

Celeste Plak Ⓒ Hollandse Hoogte

19.53 uur: De Nederlandse volleybalsters zijn het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) op Sicilië goed begonnen. In het warme Catania werd België verslagen. Dat gebeurde in drie sets, 25-20, 25-15 en 25-22. De volleybalsters spelen zaterdag tegen Kenia. Zondag wacht de vermoedelijk beslissende ontmoeting met Italië, de nummer twee van het laatste WK. Alleen de winnaar van het OKT plaatst zich voor Tokio 2020. Voor de rest volgt in januari nog een laatste kans.

Evenals Nederland hebben de Italiaanse volleybalsters hun eerste wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi op Sicilië gewonnen. De finalist van het laatste WK versloeg als verwacht Kenia met 3-0 (25-17, 25-10, 25-14).

19.12 uur: Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het beachvolleybaltoernooi van Wenen. De Amerikanen Phil Dalhausser en Nick Lucena waren in de tweede ronde van het vijfsterrentoernooi net te sterk: 21-18, 16-21, 15-13.

Gerco Schröder Ⓒ EPA

17.43 uur: Gerco Schöder keert terug in de nationale springequipe. Bondscoach Rob Ehrens heeft de man uit Tubbergen opgeroepen voor de wedstrijd in de Nations Cup, die volgende week vrijdag in Dublin wordt gehouden. Schröder, die met de equipe al wereld- en Europees kampioen werd, verschijnt in de ring met Davino. Ehrens selecteerde verder Michael Greeve (Turbo), Willem Greve (Zypria), Jens van Grunsven (Cika) en Kevin Jochems (Cristello). TeamNL kan in Dublin een plaats in de finale van de Nations Cup zeker stellen.

16.00 uur: De Nederlandse korfballers hebben op het WK in Zuid-Afrika ook de tweede poulewedstrijd gewonnen. Na een monsterzege (41-5) op Nieuw-Zeeland moest nu Catalonië eraan geloven: 35-10.

14.36 uur: Roda JC neemt wegens een verschil in visie per direct afscheid van Harm van Veldhoven, die bij de club in Kerkrade diverse functies bekleedde. Van Veldhoven was van 2008 tot medio 2012 trainer bij Roda JC, waar hij in 2017 als technisch directeur terugkeerde en sinds de zomer van 2018 zelfs tijdelijk algemeen directeur was.

14.02 uur: ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk beschikt zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht niet over Nasser El Khayati. Naar verluidt verblijft de spelmaker in het buitenland om een transfer af te ronden. „Mocht El Khayati gaan, dan ligt de prioriteit voorin als het om nieuwelingen gaat. Het is duidelijk dat we zonder Nasser en Sheraldo Becker nieuwe wapens moeten zoeken. Deze zoeken we nu uiteraard in de huidige groep”, zei Groenendijk, die Michiel Kramer wel meteen kan inzetten.

12:28 uur: Matteo Trentin fietst de komende twee jaar voor het team van CCC. De 30-jarige Italiaan komt over van Mitchelton-Scott. Trentin won vorige maand de zeventiende etappe in de Tour de France. De Europees kampioen kwam na 200 kilometer solo aan in Gap. Voor Trentin betekende het zijn derde ritwinst ooit in de Tour.

10:41 uur: Heracles Almelo neemt kort voor de start van het nieuwe seizoen afscheid van Kristoffer Peterson, die naar Swansea City vertrekt. De 24-jarige aanvaller uit Zweden tekent een driejarig contract in Wales. Peterson speelde 85 officiële wedstrijden voor Heracles en daarin maakte hij 25 doelpunten en gaf hij 13 assists. Heracles nam Peterson in de winter van 2017 over van FC Utrecht.

10:42 uur: Beachvolleybalsters Joy Stubbe en Marleen van Iersel zijn op het World Tour-toernooi van Wenen in de tweede ronde blijven steken. Het Nederlandse duo kwam tekort tegen het Braziliaanse koppel Maria Antonelli en Carol. Het werd 21-16 19-21 15-9 voor de nummers 6 van de plaatsingslijst. Stubbe en Iersel waren als 21e geplaatst.

In de openingsronde waren Stubbe en Van Iersel nog in drie sets de meerdere van de Amerikaansen Kerri Walsh Jennings en Brooke Sweat: 21-15, 20-22 en 17-15. Later op vrijdag komen in het mannentoernooi nog Varenhorst/Van de Velde en Brouwer/Meeuwsen in actie.

09:58 uur: Jumbo-Visma doet zaterdag met twee Nederlanders mee aan de Clásica San Sebastian, die deel uitmaakt van de UCI WorldTour. Koen Bouwman en Bert-Jan Lindeman zijn door ploegleider Merijn Zeeman geselecteerd. Steven Kruijswijk, die zondag als derde eindigde in de Tour de France, doet niet mee.

De Belg Laurens De Plus en de Nieuw-Zeelander George Bennett, die ook in de Tour actief waren, zijn wel aangewezen voor San Sebastian. De andere drie renners die namens Jumbo in actie komen zijn de Amerikaan Sepp Kuss, de Belg Floris De Tier en de Duitser Paul Martens. Clásica San Sebastian werd vorig jaar gewonnen door Julian Alaphilippe, die tijdens de afgelopen Tour lange tijd de gele trui droeg.

07:46 uur: Dani Alves sluit zijn voetballoopbaan af bij FC São Paulo, de club waar hij zijn carrière als jeugdspeler ook begon. De 36-jarige Braziliaanse verdediger ondertekent een contract tot december 2022.

Dani Alves Ⓒ AFP

Alves speelde tot vorig seizoen bij Paris Saint-Germain. Bij de Franse kampioen werd zijn aflopende contract niet verlengd. Eerder kwam Alves in Europa voor Sevilla, FC Barcelona en Juventus uit. Vorige maand won Alves met de Braziliaanse voetbalploeg de Copa América. De 115-voudig international maakte na de gewonnen finale tegen Peru bekend te stoppen als international.

São Paulo staat in de Braziliaanse competitie na twaalf wedstrijden op de vijfde plaats, acht punten achter koploper FC Santos.

Vijftien aces

07:20 uur: Nick Kyrgios heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de kwartfinales van het tennistoernooi van Washington. De Australiër sloeg in zijn partij tegen de Japanner Yoshihito Nishioka liefst vijftien aces. Het werd 6-2 en 7-5.

Kyrgios, die in de Verenigde Staten zijn eerste toernooi speelt sinds zijn nederlaag tegen Rafael Nadal op Wimbledon, treft in de kwartfinales de ongeplaatste Slowaak Norbert Gombos.

Nick Kyrgios haalt vol uit met zijn forehand. Ⓒ EPA

Stefanos Tsitsipas, die als eerste is geplaatst in Washington, bereikte ook de kwartfinales. De Griek zette de Australiër Jordan Thompson met 6-3 7-6 (4) aan de kant. Tsitsipas zijn volgende opponent is de Fransman Benoît Paire. Voor Milos Raonic zit het toernooi erop. De Canadees, als nummer acht ingeschaald, liet zich verrassen door de Duitser Peter Gojowczyk (6-4 en 6-4).