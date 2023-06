Premium Het beste van De Telegraaf

Danny Buijs na wandeling richting Machu Picchu nu fris in Sittard

Door Jeroen Kapteijns

Danny Buijs is klaar voor het trainerschap bij Fortuna Sittard. Ⓒ PRO SHOTS

SITTARD - Niet alleen Peter Bosz keert na een periode in het buitenland terug in de Eredivisie, maar dat geldt ook voor Danny Buijs. Alleen was voor de nieuwe trainer van Fortuna Sittard het buitenlandse avontuur maar van korte duur. Al na twaalf duels werd hij ontslagen bij KV Mechelen, een ervaring waar de oud-speler van onder andere Feyenoord naar eigen zeggen veel van heeft geleerd.