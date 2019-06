Babel vereerd: ’Van Galatasaray moest je wel gehoord hebben’

„Ik ben zeer vereerd dat ik voor Galatasaray mag gaan spelen”, aldus de 32-jarige aanvaller van het Nederlands elftal. „Toen ik jonger was, wist ik niet veel van het Turkse voetbal. Maar van Galatasaray moest je wel gehoord hebben. Het is een grote club, zeker ook in Europa, met veel fans. Ik ben heel dankbaar voor deze kans.”

Telesport maakte vrijdagochtend al melding van de keuze van Babel voor Galatasaray, de Turkse club zelf kwam vrijdagavond met het nieuws naar buiten. De oud-speler van onder meer Ajax en Liverpool kwam op het hoogste niveau in Turkije eerder al uit voor Kasimpasa en Besiktas.

Galatasaray maakte bekend dat Babel jaarlijks 2,5 miljoen euro netto gaat verdienen. De Amsterdammer kan daarnaast in de contractperiode ook nog rekenen op in totaal 2 miljoen euro aan tekengeld.