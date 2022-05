Union Berlin rekent op Vitesse-speler Doekhi

Premium Voetbal

Ajax haalt voet van gaspedaal na behalen landstitel

De enorme ontlading – eerst in de Johan Cruijff ArenA en later tijdens het feest in The Harbour Club – onderstreepte dat het de laatste weken bij de spelers van Ajax uit hun tenen moest komen. Maar na het flitsende kampioensduel met SC Heerenveen (5-0) kon de voet van het gaspedaal. Erik ten Hag gaf...