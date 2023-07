Clubiconen Janssen en Mulenga keren terug bij FC Utrecht

„Afgelopen seizoen was een enorm leerzaam seizoen voor mij, zowel als mens als op zakelijk vlak”, aldus Willem Janssen. „Ik heb het seizoen geëvalueerd en ben tot de conclusie gekomen dat mijn passie om dagelijks met spelers en met het spelletje bezig te zijn onverminderd groot is gebleven. Het trainersbloed, wat ik altijd gehad heb, kruipt dan waar het niet gaan kan.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Tijdens zijn actieve loopbaan speelde Janssen meer dan 250 officiële wedstrijden voor de Utrechters. „Eerder ben ik al bij diverse teams in de jeugdopleiding van FC Utrecht betrokken geweest, waar de ontwikkeling van spelers centraal staat”, vervolgt Janssen. „Dat gaat het ook staan in mijn nieuwe uitdaging bij FC Utrecht. Ik heb veel zin om met de spelers aan de slag te gaan en ze te begeleiden bij de volgende stappen in hun ontwikkeling!”

Een spandoek van de Utrecht-fans voor Jacob Mulenga Ⓒ ANP/HH

Mulenga speelde tussen 2009 en 2014 113 duels voor Utrecht. Hij maakte daarin 45 goals. De spits sloot in 2022 zijn carrière af en zat sinds maart van dit jaar bij de technische staf van Utrecht om zich te oriënteren. „FC Utrecht heeft me afgelopen half jaar in het dagelijkse reilen en zeilen binnen de technische staf meegenomen en alle ruimte gegeven om me bekijken wat bij me past”, licht de Zambiaan. „Daar is de rol als individueel trainer uitgekomen, omdat ik energie krijg van het ontwikkelen van het individu. Vooral de aanvallers zal ik begeleiden met mijn ervaring, kennis en kunde. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteiten.”