’Plattfuß-Bomber’ heeft bij SC Heerenveen memorabele herinneringen liggen Dost als Utrechter terug in Abe Lenstra-stadion: ’Hij blijft een garantie voor doelpunten’

Door Jeroen Kapteijns

Dost is anno 2022 aanvalsleider in Utrecht. Ⓒ ANP/HH

Als zijn rug en nek het toelaten maakt Bas Dost vanavond na ruim tien jaar zijn rentree in het Abe Lenstra-stadion. In Friesland heeft de Plattfuß-Bomber, zoals hij bij onze oosterburen werd genoemd, memorabele voetstappen liggen. Als aanvaller van Heerenveen beleefde de huidige FC Utrecht-speler zijn absolute doorbraak als topspits na een eerste seizoen vol strubbelingen en ruis op de lijn. Een poging om via een arbitragezaak een transfer naar Ajax af te dwingen mislukte, waarna Dost zijn meest productieve seizoen ooit afwerkte (38 goals in 39 duels) en een toptransfer naar VfL Wolfsburg afdwong.