Melvin Manhoef (45) alsnog de kooi in met Yoel Romero bij Bellator

Eigenlijk zou Manhoef vrijdag in Parijs al tegenover Romero staan. Een handblessure, opgelopen bij een wilde jacht op enkele inbrekers, gooide echter roet in het eten. In de Franse hoofdstad werd No Mercy vervangen door de 30-jarige Amerikaan Alex Polizzi, die in de laatste seconde van de partij knock-out werd geslagen Romero.

Nadat duidelijk werd dat Manhoef niet in actie kon komen, liet de in Suriname geboren vechter al weten dat hij alsnog tegen Romero wilde vechten. ,,Het had heel mooi geweest om tegen Yoel af te sluiten, maar ik heb nog één partij op mijn Bellator-contract staan. Ik ben van van plan om dat na te komen”, sprak hij.

Dat de partij plaatsheeft in Dublin vindt Manhoef een mooi extraatje. „Het Ierse publiek is helemaal gek van de sport en zorgt altijd voor een geweldige sfeer.” De clash tegen Romero, ook wel The Solder of God genoemd, wordt hoogstwaarschijnlijk zijn afscheidsgevecht, liet Manhoef al doorschemeren.