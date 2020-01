Ten Hag verwacht snel herstel Onana

„Hij heeft last van een schouder”, vertelde Ten Hag aan FOX Sports voor de uitwedstrijd tegen FC Groningen. „Daar heeft hij wel vaker last van gehad. Het was allemaal te gevoelig om te starten, maar ik ga er van uit dat we hem niet lang hoeven te missen.”

Onana is mogelijk al op tijd fit voor de thuiswedstrijd tegen PSV, volgende week zondag. Ajax gaat een week later op bezoek bij FC Utrecht. Ten Hag mist de komende weken in ieder geval de geblesseerde Hakim Ziyech, David Neres en Zakaria Labyad.

Daley Blind volgt nog steeds een aangepast programma. De verdediger herstelt van een ontstoken hartspier.