VIDEO Portugal haalt opgelucht adem na onbegrijpelijke misser Alba

Bij Portugal, dat in 2019 de eerste editie van het Europese landentoernooi won door Nederland in de finale te verslaan, begon vedette Cristiano Ronaldo op de bank. Hij viel na ruim een uur in.

Álvaro Morata zette de thuisploeg na 25 minuten op 1-0. Hij rondde een Spaanse counter perfect af. De voorzet van Pablo Sarabia was op maat. Carlos Soler had even later de 2-0 op de voeten, maar zijn inzet stuitte op de Portugese doelman Diogo Costa.

In de tweede helft kreeg Portugal een paar grote kansen op de gelijkmaker. In de 82e minuut was het raak. João Cancelo sprintte Jordi Alba eruit op de rechterflank en gaf een voorzet die Ricardo Horta kundig afmaakte.

In de slotfase kreeg Alba een megakans om Spanje alsnog de zege te schenken, maar hij kopte voor open doel naast.

Tsjechië verslaat Zwitserland

In dezelfde poule uit de A-divisie won Tsjechië met 2-1 van Zwitserland. Jan Kuchta bracht de Tsjechen in Praag al snel op voorsprong, maar op slag van rust maakt Noah Okafor gelijk. In de tweede helft bezorgde de Zwitser Djibril Sow met een eigen doelpunt Tsjechië de winst.

Bij Tsjechië stond FC Twente-speler Michal Sadilek in de basis. Hij werd na 84 minuten gewisseld. Zijn teamgenoot bij Twente, Vaclav Cerny, bleef de hele wedstrijd op de bank.

Haaland loodst Noorwegen voorbij Servië

Erling Haaland heeft de nationale voetbalploeg van Noorwegen in de Nations League B voorbij Servië geloodst. De nieuwe sterspeler van Manchester City maakte voor rust de enige treffer in Belgrado: 0-1. Feyenoorder Marcus Pedersen was de aangever. Diens Rotterdamse ploeggenoot Fredrik Aursnes begon in de basis. Een kwartier voor tijd loste Kristian Thorstvedt hem af. Bij de Serviërs maakte de 33-jarige Ajacied Dusan Tadic de 90 minuten vol.

Zweden won in Ljubljana met 2-0 van Slovenië. Emil Forsberg, vanaf de strafschopstip, en Dejan Kulusevsk, vlak voor tijd, scoorden.