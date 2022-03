Krankzinnige hattrick Benzema schakelt PSG-sterren uit in Champions League

PSG begon met de klaargestoomde Kylian Mbappé aan de aftrap, maar zonder Georginio Wijnaldum bij de eerste elf. De Oranje-middenvelder mocht wederom plaatsnemen op de bank.

Real Madrid maakte direct de intenties duidelijk met hoog drukzetten, terwijl PSG vooral gokte op de counter met het supertrio Mbappé, Neymar en Lionel Messi. Eerstgenoemde kreeg de beste kans na 14 minuten, maar stuitte met zijn schot op de Belgische sluitpost Thibaut Courtois.

Mbappé was regelmatig ongrijpbaar Ⓒ ANP/HH

Geeft te denken

De wedstrijd was in ieder geval het eerste half uur het kijken waard, zeker in vergelijking met de heenwedstrijd in Parijs. Een ouderwetse combinatie tussen Neymar en Messi werd door de Argentijn net naast gewipt.

Niet veel later dacht Mbappé te scoren, maar Nuno Mendes bleek buitenspel te hebben gestaan. Arbiter Makkelie moest de treffer dan ook wel afkeuren. Een minuut later mocht Benzema vrij inkoppen, maar The Benz mikte over het doel. De Fransman deed dit luttele minuten later dunnetjes over, maar nu net naast. Dat hij tweemaal zo vrij kon inkoppen, zou de Franse defensie toch te denken moeten geven.

Mbappé ongrijpbaar

Toch kwam PSG wel op voorsprong. Dani Carvajal verloor op het middenveld knullig de bal en Mbappé werd weggestoken door Neymar. De Franse vedette schoot vervolgens laag onder Courtois raak: 0-1. Uitgerekend Mbappé, waarvan nog steeds verwacht wordt dat hij komende zomer Parijs inruilt voor Madrid.

Na de theepauze scoorde Mbappé nogmaals, maar weer was het buitenspel. Het bleef 0-1 en de Koninklijke had nog steeds twee treffers nodig voor in ieder geval een verlenging. Het balbezit was er wel, maar het gevaar van de ongrijpbare Mbappé in de counter ook.

Geklungel Donnarumma

Er was eigenlijk geen vuiltje aan de lucht, totdat PSG-keeper Gianluigi Donnarumma besloot te gaan treuzelen met de bal aan de voet. Benzema zette druk, de Italiaan kon vervolgens de bal maar net half wegwerken. Via Vinicius Jr. belandde de bal bij Benzema: 1-1.

Real rook bloed en Benzema kopte wederom maar net naast. Vinicius kreeg in de 73e minuut dé kans, maar hij tikte de bal zwakjes met links over. De PSG-defensie oogde erg wankel in deze ontmoeting. De 2-1 kon dan ook niet uitblijven. Luka Modric gaf een sublieme steekpass op Benzema, die kort draaide en raak schoot.

Een minuut later stond Bernabeu op z’n kop. Bijna vanaf de aftrap werd er door PSG balverlies geleden en kon Vinicius richting de zestienmeter oprukken. Marquinhos dacht de bal slim weg te werken door het midden, waar Benzema echter stond. De Fransman had zijn vizier op scherp en voltooide zijn hattrick: 3-1 in de 78e minuut.

Messi knalde van ver nog een vrije trap over, maar het Champions League-avontuur van de sterren van PSG was voorbij. En dat, terwijl Real Madrid dood en begraven leek.