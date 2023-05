Vos houdt leiderstrui door tweede etappewinst op rij in Vuelta

Na de derde van gisteren won Vos ook de vierde etappe van de Vuelta. Ze was na een heuvelachtige rit van 133,1 kilometer van Cuenca naar Guadalajara de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. Vos bleef daarmee verzekerd van de rode leiderstrui.

Voor Jumbo-Visma is het al de derde zege in deze Vuelta. De ploeg was ook de beste in de ploegentijdrit. De Vuelta duurt tot en met zondag.

De Vuelta duurt tot en met zondag. Vrijdag volgt er een etappe met aankomst bergop.

Geen ruimte van landgenote Vollering

Wereldkampioene Annemiek van Vleuten probeerde het op de laatste beklimming van de dag, de Alto de Horche, maar kreeg geen ruimte van landgenote en concurrente Demi Vollering. Daarna volgde een aanval van de Duitse Liane Lippert, haar ploeggenote bij Movistar. Die pakte een kleine voorsprong, maar kreeg Vollering mee in de afdaling. Het peloton kwam echter weer terug met nog zo’n 3 kilometer te gaan. Reusser probeerde de sprinters nog voor te blijven, maar werd toch teruggehaald.

„Het was echt een heel zware rit”, zei Vos. „Het was heel nerveus, zeker na de waaiers van een dag eerder. En er was opnieuw wind, dus ieder team zat klaar voor als er wat ging gebeuren. Daarna kwamen de klimmetjes en wilden alle klassementsrenners goed zitten.”

’Wind was niet in het voordeel’

Vos dacht even dat Van Vleuten of Vollering vooruit zouden blijven. „Maar de wind was niet in het voordeel van vluchters. De aanval van Reusser was er nog, maar Dygert reageerde daar meteen op.”

Charlotte Kool, de winnares van de tweede etappe, stapte af in de vierde rit. De sprintster gaat zich op de volgende wedstrijden richten, meldde Team DSM.

Bekijk ook: Derde etappe Vuelta is prooi voor Vos

Bekijk hieronder de tweet.