AZ trekt doelman Peter Vindahl Jensen aan

Vindahl Jensen groeide op in Helsinger en speelde in de jeugd van Lyngby BK. In 2014 maakte hij de stap naar de opleiding van Nordsjælland, waar hij uiteindelijk doorstroomde naar de hoofdmacht. Volgens bronnen in Denemarken zou met de deal 1,8 miljoen euro gemoeid zijn.

De gewezen jeugdinternational die afgelopen vrijdag nog de nul hield tegen Brøndby IF (1-0), was een vaste waarde bij Nordsjælland, de nummer vijf van afgelopen seizoen. Vindahl Jensen gaat bij AZ spelen met rugnummer 1.

Aansprekende ambities

De bijna twee meter lange Vindahl Jensen is te spreken over de transfer die al enige dagen in de lucht hing. ,,De Nederlandse competitie staat in Denemarken hoog aangeschreven. Daar komt bij dat AZ een grote club is met ambities die mij aanspreken. Dit is een mooie en belangrijke stap in mijn carrière. Daarnaast is het een mooie bijkomstigheid dat AZ al verschillende spelers uit Scandinavië in de selectie heeft”, aldus de kersverse AZ-goalie.

Max Huiberts denkt een waardige vervanger voor Bizot in huis te hebben gehaald: ,,Peter heeft op het hoogste niveau in Denemarken bewezen een betrouwbare en stabiele doelman te zijn. Hij past in de speelstijl van AZ en is een allround goede keeper, waarbij vooral de reflexen en uitstekende meevoetballende kwaliteiten opvallen. Peter kan in het eerste team direct van waarde zijn en kan zich de komende jaren bovendien nog volop ontwikkelen”, aldus de Directeur Voetbalzaken.

Nieuwe gezichten

Vindahl Jensen is niet de enige nieuwkomer bij AZ. Eerder tekenden Sam Beukema, Vangelis Pavlidis en Aslak Fonn Witry al een verbintenis met AZ. Ook werd Bruno Martins Indi definitief overgenomen van Stoke City en werden diverse contracten verlengd.

AZ zwaaide ook spelers uit en niet de minsten. Naast Bizot vertrokken ook de sterkhouders Calvin Stengs (OGC Nice) em Myron Boadu (AS Monaco) uit Alkmaar. Een exit van aanvoerder Teun Koopmeiners lijkt ook aanstaande.