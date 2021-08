Organisatie Spelen start onderzoek naar met alcohol in het park betrapte sporters

„We onderzoeken de zaak. We zullen passende stappen ondernemen op basis van onze bevindingen”, zei Toshiro Muto, baas van het organisatiecomité. De politie was ook ter plaatse, zei hij. Er zijn geen nationaliteiten van de sporters bekendgemaakt en ook de tak van sport is niet genoemd.

De organisatoren zeiden eerder dat sporters vanwege corona alleen in hun kamers mogen drinken en alleen als ze alleen zijn. De Spelen vinden plaats in Tokio zonder toeschouwers. De sporters zitten in een „bubbel” en worden regelmatig getest op het coronavirus.

