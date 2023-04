Oranje voetbalsters ten onder na Duits lesje effectief voetbal

Het was vooral Lineth Beerensteyn die zich schuldig maakte aan het om zeep helpen van een serie dotten van kansen. Veel was goed wat Beerensteyn liet zien, alleen bij het afronden ontstond er iedere keer korstluiting. De Haagse had er in het uitverkochte stadion van Fortuna zonder overdrijven wel vier kunnen maken.

Natuurlijk zal dat een aandachtspuntje zijn tijdens de nabespreking. Maar ja, probeer Vivianne Miedema, de doelpuntenmachine uit Hoogeveen die komende zomer op het WK door een zware knieblessure ontbreekt, maar eens te doen vergeten.

Systeemswitch

Oranje was weer geswitcht naar het onder Jonker ingevoerde 5-3-2-systeem, nadat hij in de Maltezer oefenduels met Oostenrijks tweemaal in de goeie ouwe Hollandse School-formatie (4-3-3) had geopereerd. Maar goed: tegen Oostenrijk had zijn ploeg voornamelijk de bal, en dat zou tegen de verliezend finalist van het afgelopen EK wel eens anders kunnen zijn.

Bij afwezigheid van Esmee Brugts en Jackie Groenen had Jonker het nodige moeten schuiven in zijn vijfmansachterhoede. Rechtsback Kerstin Casparij was naar links verhuisd, Victoria Pelova nam de honneurs aan de rechterkant waar, terwijl er ook een plekje was ingeruimd voor Sherida Spitse.

Spitse versus Egurrola

Dat laatste was interessant. Captain Spitse is immers in een felle strijd gewikkeld met Damaris Egurrola om een basisplaats, al dan niet als verdedigende middenvelder óf één van de drie centrale verdedigers. In de spits werd Lieke Martens gekoppeld aan de snelle Lineth Beerensteyn. Steeds meer wordt het ideale elftal van Jonker zichtbaar, zoveel is zeker.

In het eerste kwart van de wedstrijd had de derby veel weg van een schaakpartij, waarbij de pionnen van de Duitse coach Martina Voss-Tecklenburg net iets beter op het bord stonden dan die van Jonker. De eerste kans was dan ook voor de Duitsers, maar een schot van de behendige Sydney Lohmann kon Daphne van Domselaar niet verontrusten.

Aanwakkeren

Die eerste doelpoging deed het vuur in de wedstrijd aanwakkeren. Binnen honderd seconden kwam eerst Lineth Beerensteyn vrij voor de Duitse doelvrouwe Frohms te staan, maar de spits van Juventus schoot net iets te wil op de keeper. Aan de andere kant slingerde Tabea Wassmuth een bal vanaf de rechterflank panklaar op het hoofd van Svenja Huth, maar die kopte in kansrijke positie op het doel in plaats van erin.

Stefanie van der Gragt kopt richting doel. Ⓒ ProShots

Lieke Martens kwam direct met een antwoord en mikte de bal van twintig meter in de linkerhoek, die door Frohms met enige uit het doel werd gewerkt. De wedstrijd boeide de 13.000 fans, waarvan ook een flink deel uit Duitsland afkomstig waren. Dé kans op de openingstreffer was voor de Leeuwinnen, maar Beerensteyn probeerde uit een moeilijke hoek zelf te scoren in plaats voor te leggen. Daar stond Daniëlle van de Donk tevergeefs te wachten. Uit de corner die volgde kopte de kleine Van de Donk rakelings naast.

Paal

Beide teams waren amper uit de kleedkamer, of Van de Donk en Beerensteyn hadden al moeten scoren. Eerst kwam Beerensteyn na een slippertje van Lohmann weer vrij voor Frohms, maar opnieuw liep ze te klang door zodat de Duitse nog haar linkervoet tegen de bal kon zetten. De bal rolde echter voor de voeten van Van de Donk, die met een sierlijke boogbal dacht te gaan scoren, maar de paal stond de verdiende 1-0 in de weg.

Nadat ook de vierde opgelegde weg niet aan Beerensteyn was besteed, stuurde Jonker de aanvallers Renate Jansen en Romée Leuchter de dug-out uit. En zoals dat gaat in duels tegen Duitse ploegen: als je vergeet de kansen te benutten slaan zij toe. Uit een corner kopte Lohmann de bal na een klein uur keurig en laag in de rechterhoek: 0-1.

Niet opgeven

De Duitsers leken het karwei te willen afmaken, maar de Leeuwinnen bleven strijden en goed combinatiespel op de mat brengen. De terechte gelijkmaker leek er vlak voor tijd te komen, maar Egurrola schoot van zeer dichtbij op Frohms, de doelvrouw die een wereldpartij speelde. Overigens kwam Nederland goed weg toen Laura Freigang in de slotminuut de paal trof. Roord kreeg vervolgens nog een aardige schietkans, maar mikte recht in de handen van de Duitse keepster.