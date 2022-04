LIVE Champions League: City loopt snel weg bij Real Madrid

Real Madrid begint met David Alaba. Trainer Carlo Ancelotti vindt de verdediger fit genoeg om te spelen. Dat geldt niet voor middenvelder Casemiro, de Braziliaan zit vooralsnog op de bank. De verwachting is dat hij er volgende week in de tweede wedstrijd in Madrid wel volledig bij kan zijn.

Bij Manchester City is verdediger John Stones eveneens voldoende hersteld om mee te doen, en ook de Belgische spelmaker Kevin de Bruyne is er bij. Nathan Aké begint op de bank, Guardiola liet in aanloop naar het duel weten dat de Nederlandse verdediger niet helemaal fit is.

Woensdag werken Liverpool en Villarreal hun eerste halve finale in het miljoenenbal af. De ploeg van Virgil van Dijk ontvangt op Anfield Arnaut Danjuma en zijn teamgenoten.