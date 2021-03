WK kwalificatie: Van ’t Schip stunt tegen Spanje, makkie Engeland en Duitsland

Bekijk het volledige programma van de WK-kwalificatie.

Van ’t Schip hield met Griekenland een verrassend punt over aan de uitwedstrijd tegen Spanje: 1-1. Daarmee stapten de bezoekers als de morele winnaars van het veld. VVV-spits Georgios Giakoumakis, met 24 goals de topscorer van de Eredivisie, mocht in de slotfase nog even meedoen bij de Grieken.

Alvaro Morata opende in de 33e minuut op fraaie wijze de score in het duel tussen de nummers 6 en 53 van de FIFA-ranking. Hij nam een pass van Koke aan op zijn borst en schoot trefzeker in (1-0). Daarna verzuimde Spanje verder afstand van de Grieken te nemen.

De ploeg van Van ’t Schip kwam goedkoop aan de gelijkmaker. Arbiter Marco Guida uit Italië zag een strafschop in de manier waarop invaller Inigo Martinez een sliding maakte. De vervanger van Sergio Ramos, die tijdens de rust werd gewisseld, speelde echter keurig de bal waarna aanvaller Giorgios Masouras tegen hem aan gleed. Bij absentie van de VAR mocht Tasos Bakasetas gewoon aanleggen van 11 meter en hij maakte geen fout: 1-1. Griekenland hield daarna goed stand in het Spaanse offensief.

Breel Embolo nam de openingstreffer voor Zwitserland voor zijn rekening. Ⓒ EPA

Bliksemstart Zwitserland

Zwitserland is de kwalificatiereeks goed begonnen. De ploeg van bondscoach Vladimir Petkovic won donderdag in Bulgarije met 3-1. Dat deed de ploeg na een bliksemstart. Reeds na 12 minuten stond het 3-0 voor de gasten.

Breel Embolo, Haris Seferovic en Steven Zuber bezorgden de Zwitsers een riante marge. Bulgarije stelde er kort na rust één treffer van Kiril Despodov tegenover. In dezelfde groep treffen later op de avond Italië en Noord-Ierland elkaar.

Denemarken

In groep F begon Denemarken met een 2-0-zege bij Israël. Barcelona-spits Martin Braithwaite scoorde voor de rust, Jonas Wind na de pauze. Bij Israël stond PSV-aanvaller Eran Zahavi in de basis.