Twente is held van het weekeinde Ugalde paar weken kwijt

Geplaatste Van de Zandschulp treft Popyrin of Ymer in Miami

20.33 uur: Botic van de Zandschulp neemt het in de tweede ronde van het masterstoernooi van Miami op tegen de Australiër Alexei Popyrin of de Zweed Mikael Ymer. De beste tennisser van Nederland is als 26e geplaatst in Florida en heeft zodoende een bye in de openingsronde.

Van de Zandschulp wacht in de derde ronde mogelijk een ontmoeting met de Noor Casper Ruud, de nummer 3 van de plaatsingslijst in Miami.

De 27-jarige Van de Zandschulp is de enige Nederlander in het hoofdtoernooi van het enkelspel. Tallon Griekspoor besloot na het masterstoernooi van Indian Wells huiswaarts te keren om wat rust te nemen en zich eerder te kunnen voorbereiden op het gravelseizoen.

De Spanjaard Carlos Alcaraz, zondag winnaar van het toernooi van Indian Wells, is ook in Miami als eerste geplaatst. Het hoofdtoernooi begint woensdag.

Knieblessure voor trefzekere aanvaller Ugalde van FC Twente

18.58 uur: FC Twente kan de komende weken niet beschikken over Manfred Ugalde. De Costa Ricaanse aanvaller heeft zondag in de thuiswedstrijd tegen AZ een knieblessure opgelopen, meldt de nummer 5 van de Eredivisie. „Nader onderzoek heeft uitgewezen dat Ugalde enkele weken nodig heeft om te herstellen”, aldus de club.

Ugalde was de man in vorm bij Twente. Hij maakte vijf doelpunten in de laatste drie wedstrijden. Ook tegen AZ (2-1 winst) was hij twee keer trefzeker. Hij kopte vroeg in de wedstrijd twee keer raak. De trefzekere aanvaller liep de blessure in de eerste helft op na een botsing met Jordy Clasie. Hij kwam na de rust niet meer terug op het veld.

Oud-topspits Klose na negen maanden ontslagen als trainer

18.48 uur: De voormalig Duits voetbalinternational Miroslav Klose heeft het niet heel lang volgehouden als trainer van de Oostenrijkse club Rheindorf Altach. De topscorer aller tijden van het Duitse elftal (71 goals) is na negen maanden ontslagen. Hij wordt gestraft voor de slechte resultaten van de club, die onderaan staat in de hoogste Oostenrijkse divisie.

„Miroslav Klose heeft van de eerste tot de laatste dag alles gegeven en het was een geweldige ervaring om hem als coach en vooral als persoon in Altach te hebben”, zei directeur Christoph Längle in een verklaring. „Hoewel een trainerswissel altijd enorm pijn doet, is het belangrijkste dat Altach dit seizoen in de Oostenrijkse Bundesliga blijft.”

De ploeg van Klose speelde afgelopen weekeinde met 1-1 gelijk bij kampioen en koploper Red Bull Salzburg, maar die verrassende uitslag bracht geen redding voor de positie van de voetballer die in 2014 wereldkampioen werd met Duitsland.

Man in vorm Rashford haakt af bij Engeland

17.08 uur: Marcus Rashford heeft zich afgemeld bij bondscoach Gareth Southgate van het Engelse voetbalelftal voor de komende interlands in de EK-kwalificatie tegen Italië (23 maart) en Oekraïne (26 maart). De aanvaller van Manchester United, de laatste tijd in grootse vorm, heeft zondag een blessure opgelopen in de met 3-1 gewonnen kwartfinale van de FA Cup tegen Fulham.

Rashford is wekelijks een van de uitblinkers in de ploeg van trainer Erik ten Hag. Hij heeft dit seizoen al 27 keer gescoord voor de topclub uit de Premier League.

Southgate zag ook doelman Nick Pope van Newcastle United wegvallen met een blessure. Hij wordt vervangen door keeper Fraser Forster van Tottenham Hotspur.

Mason Mount is evenmin beschikbaar voor Engeland, dat in Napels tegen Italië speelt en Oekraïne op Wembley ontvangt. De middenvelder van Chelsea is nog herstellende van een kwetsuur.

Maignan nieuwe nummer 1 bij Frankrijk na stoppen doelman Lloris

17.06 uur: Mike Maignan is de nieuwe nummer 1 onder de lat in het Franse voetbalelftal. De doelman van AC Milan volgt Hugo Lloris op, die na het WK in Qatar stopte als international. Frankrijk is vrijdag de eerste tegenstander van het Nederlands elftal in de kwalificatiereeks voor het EK.

De 36-jarige Lloris, die bij Tottenham Hotspur speelt, kwam 145 keer uit voor de nationale ploeg en is daarmee de Franse recordinternational. Zijn laatste interland was de WK-finale tegen Argentinië, die via strafschoppen verloren ging.

Maignan, de 27-jarige doelman van AC Milan, krijgt voorlopig het vertrouwen van bondscoach Didier Deschamps. „Mike wordt de nummer 1”, zei Deschamps maandag op de persconferentie. De bondscoach riep verder Alphonse Aréola en Brice Samba als keepers op.

Deschamps heeft nog niet besloten wie de nieuwe aanvoerder van Frankrijk wordt. „Dat ga ik in de komende dagen beslissen. Zoiets moet ook een beetje op natuurlijke wijze ontstaan.” Sterspeler Kylian Mbappé, die bij zijn club Paris Saint-Germain soms ook als aanvoerder fungeert, lijkt een belangrijke kandidaat.

AZ-opponent Anderlecht lang zonder Rode Duivel Verschaeren

14.58 uur: Anderlecht kan in de Europese duels met AZ en in de rest van dit kalenderjaar niet beschikken over Yari Verschaeren. De Belgische middenvelder heeft een zware knieblessure opgelopen. De 21-jarige middenvelder moet een operatie ondergaan en staat volgens Anderlecht tot zeker tot begin volgend jaar aan de kant.

„Yari was een van onze beste spelers dit seizoen en heeft een cruciaal aandeel in de positieve evolutie die dit team de afgelopen maanden heeft doorgemaakt”, zegt trainer Brian Riemer. Verschaeren raakte zondag geblesseerd in de met 2-0 gewonnen competitiewedstrijd bij OH Leuven. De Belgische international moest zich al na 10 minuten laten vervangen. Maandag bleek uit medisch onderzoek dat de voorste kruisband van zijn linkerknie is gescheurd.

Anderlecht werd vrijdag aan AZ gekoppeld bij de loting voor de kwartfinales van de Conference League. Het eerste duel is op 13 april in Brussel, de return een week later in Alkmaar. Verschaeren speelde zeven interlands voor de Rode Duivels.

FIFA vecht vrijspraak in misbruikzaak Haïtiaans voetbal aan

14.45 uur: De wereldvoetbalbond FIFA gaat in beroep tegen een uitspraak van sporttribunaal CAS in een zaak rond de voormalige voetbalbaas van Haïti, die zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel misbruik. De ethische commissie van de FIFA legde Yves Jean-Bart eind 2020 een levenslange schorsing op. Het CAS kwam echter tot een ander oordeel en vernietigde het vonnis van de mondiale voetbalbond.

De FIFA stapt nu naar het Zwitserse hooggerechtshof, met het verzoek om het CAS op te dragen opnieuw naar de zaak te kijken. Volgens de voetbalbond bevat de 66 pagina’s tellende uitspraak van het in Lausanne gevestigde sporttribunaal „zeer ernstige procedurele en inhoudelijke tekortkomingen” en heeft het CAS verzuimd om bewijsmateriaal te bestuderen. „De FIFA blijft zich inzetten voor de bescherming van slachtoffers van seksueel misbruik en wangedrag in het voetbal. We blijven een zerotolerancebeleid hanteren voor dergelijke handelingen.”

Volgens de FIFA heeft Jean-Bart als voorzitter van de Haïtiaanse voetbalbond zijn positie misbruikt. Hij zou tussen 2014 en 2019 op het nationale trainingscomplex vrouwelijke speelsters, onder wie minderjarigen, seksueel lastig gevallen en misbruikt hebben. Zelf ontkent hij. De Britse krant The Guardian onthulde de zaak in 2020.

Pepe valt geblesseerd af bij Portugese selectie

14.01 uur: Pepe is niet beschikbaar voor de komende twee EK-kwalificatiewedstrijden van Portugal. De 40-jarige veteraan heeft last van een beenblessure. De verdediger deed afgelopen weekend ook niet mee in het duel van zijn club FC Porto met Sporting Braga.

De nieuwe bondscoach Roberto Martinez, die de afgelopen jaren de nationale ploeg van België onder zijn hoede had, had Pepe wel opgenomen in zijn selectie. Volgens de Portugese medische staf kan de verdediger echter niet meedoen. Portugal speelt donderdag tegen Liechtenstein en drie dagen later tegen Luxemburg.

Cristiano Ronaldo zit wel bij de selectie, ondanks zijn teleurstellende optreden bij het WK in Qatar. De 38-jarige aanvaller speelt sinds begin dit jaar bij Al-Nassr in Saudi-Arabië. Martinez gaf aan dat hij alle spelers wil leren kennen en dat Ronaldo na al zijn inzet voor de nationale ploeg respect verdient.

PEC Zwolle moet voor straf deel van tribunes leeg houden

12.22 uur: PEC Zwolle moet in de komende thuiswedstrijd voor straf een deel van de tribunes in het eigen stadion leeg houden. De seizoenkaarthouders die een plek hebben voor de stavakken op de Marten Eibrink-tribune achter een van de doelen zijn op vrijdag 31 maart tegen Jong FC Utrecht niet welkom.

De KNVB heeft PEC Zwolle die straf opgelegd, omdat bij de thuiswedstrijd in november tegen FC Eindhoven vuurwerk door de fans werd afgestoken bij de opkomst van de spelers. De club kreeg voor vergelijkbare overtredingen in het verleden al forse boetes van de bond. „Wij betreuren het ten zeerste dat door dit besluit nu een heel grote groep seizoenkaarthouders, die hiermee niets van doen heeft gehad, de dupe is”, aldus PEC Zwolle.

De ploeg van trainer Dick Schreuder koerst af op promotie naar de Eredivisie. Met nog acht wedstrijden te gaan, voert PEC Zwolle de Keuken Kampioen Divisie aan. De eerste twee clubs promoveren rechtstreeks.

Geblesseerde Musiala haakt af bij Duitse elftal

12.02 uur: Jamal Musiala is afgehaakt bij het Duitse nationale elftal. De 20-jarige middenvelder van Bayern München heeft een spierblessure in zijn dijbeen opgelopen.

De Duitse ploeg is onder leiding van bondscoach Hansi Flick in voorbereiding op twee vriendschappelijke wedstrijden, zaterdag tegen Peru en volgende week dinsdag tegen België. De Duitsers organiseren het EK van volgend jaar en zijn al zeker van deelname.

Flick roept voorlopig geen vervanger op voor Musiala. „Het is jammer dat hij er niet bij is. We hoopten dat hij nog fit zou worden omdat hij unieke kwaliteiten heeft”, zei Flick.

Musiala kwam zondag na de rust in het veld bij de competitiewedstrijd van Bayern München tegen Bayer Leverkusen. Bayern verloor in Leverkusen met 2-1 en moest de eerste plaats in de Bundesliga afstaan aan Borussia Dortmund. De Duitse bond maakte niet bekend hoe lang Musiala is uitgeschakeld.

Spaanse voetbalclub Elche ontslaat derde trainer van dit seizoen

11.59 uur: De Spaanse voetbalclub Elche heeft al voor de derde keer dit seizoen zijn trainer ontslagen. Na de nederlaag zondag tegen Real Sociedad (2-0) heeft coach Pablo Machín te horen gekregen dat hij moet vertrekken bij de hekkensluiter in de Spaanse competitie La Liga.

De club begon het seizoen met trainer Francisco Rodríguez. Hij werd al na zeven speeldagen weggestuurd. Zijn vervanger Jorge Almirón moest na amper een maand ook al weer vertrekken. De 47-jarige Machín volgde hem in november op, maar ook hij slaagde er niet in de ploeg aan het winnen te krijgen. Elche, waar de oud-Ajacied Lisandro Magallán onder contract staat, heeft 13 punten uit 26 wedstrijden gehaald en staat al enige tijd op de laatste plaats in La Liga.

Het is nog niet duidelijk wie Machín opvolgt.

Twee wijzigingen in Spaanse voetbalselectie voor EK-kwalificatie

11.57 uur: De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente heeft twee wijzigingen moeten doorvoeren in zijn selectie voor de start van de EK-kwalificatie. Na middenvelder Pedri (FC Barcelona) haakte ook aanvaller Gerard Moreno (Villarreal) geblesseerd af. De la Fuente, de opvolger van de na het WK ontslagen Luis Enrique, heeft Yeremy Pino en Borja Iglesias opgeroepen als vervangers.

De 20-jarige Pino, ploeggenoot van Moreno bij Villarreal, maakte eind vorig jaar al deel uit van de WK-selectie. Iglesias (30) debuteerde enkele maanden voor het WK in de nationale ploeg, maar hij mocht niet mee naar Qatar. De spits van Real Betis scoorde dit seizoen al twaalf keer in La Liga.

Spanje neemt het zaterdag in Málaga op tegen Noorwegen en treft drie dagen later Schotland op Hampden Park in Glasgow. Cyprus en Georgië zijn de andere tegenstanders in de groep. Op het WK werden de Spanjaarden in de achtste finales via strafschoppen uitgeschakeld door Marokko.

San Antonio Spurs winnen na inhaalrace van Hawks

09:31 uur Na een inhaalrace hebben de basketballers van San Antonio Spurs in de NBA gewonnen van Atlanta Hawks. De Spurs vochten zich terug van een achterstand van 24 punten en zegevierden met 126-118.

In het laatste kwart hadden de Hawks nog steeds een voorsprong van 114-108, maar daarna bogen de Spurs de achterstand met een reeks van 16 punten op rij om. Keldon Johnson en Devin Vassell maakten beiden 29 punten voor de ploeg uit San Antonio. Dejounte Murray was topscorer bij de Hawks met 22 punten.

Devin Booker was met 46 punten op dreef voor Phoenix Suns, maar hij kon hiermee zijn ploeg tegen Oklahoma City Thunder niet naar de zege leiden. De Suns verloren met 124-120. Bij het winnende team was Shai Gilgeous-Alexander goed voor 40 punten.

Los Angeles Lakers boekte in de strijd om een plek in de play-offs een belangrijke zege op Orlando Magic: 111-105. Austin Reaves was topscorer bij de Lakers met 35 punten.

Beachvolleyballers Boermans en De Groot tweede in La Paz

Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot zijn als tweede geëindigd bij het Challenge-toernooi in het Mexicaanse La Paz. In de finale won het Spaanse tweetal Pablo Herrera/Adrian Gavira met 21-17 15-21 15-12 van het Nederlandse duo.

Boermans en De Groot plaatsten zich als groepswinnaars voor de knock-outfase. Op weg naar de finale wonnen ze van de Amerikanen Trevor Crabb en Theo Brunner en de Oostenrijkers Robin Seidl en Moritz Pristauz.

De Groot en Boermans hebben hun samenwerking dit seizoen weer opgepakt. De Groot raakte bijna een jaar geleden geblesseerd aan zijn rug en moest een pauze inlassen. Boermans maakte het seizoen af met Matthew Immers. Maar De Groot en Boermans, die tweede werden op het EK in 2021, werken nu weer samen met als doel de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.