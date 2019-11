Gasly: ’Ik ga deze race nooit vergeten’

Pierre Gasly is dolgelukkig met zijn tweede plek in de GP van Brazilië. Ⓒ EPA

SÂO PAULO - Pierre Gasly was na Max Verstappen de grote winnaar van de Braziliaanse Grand Prix. De Fransman vond zichzelf na een knotsgekke slotfase terug op plek twee en hield die plek in een ongekende sprint naar de lijn met Lewis Hamilton op het nippertje vast. Zij aan zij kwamen de twee over de streep. Het verschil was volgens de officiële tijdwaarneming minder dan een tiende van een seconde.