Jan van Halst blijft voetbalanalist, maar niet in praatprogramma’s

„Jan van Halst is al jarenlang een gerespecteerd voetbalanalist bij Ziggo Sport. We zijn overeengekomen dat hij die werkzaamheden zal blijven vervullen. Daar zijn we als belangrijke voetbalzender verheugd over”, laat de woordvoerder weten. Hij benadrukt dat Van Halst niet langer aanschuift bij de voetbalpraatprogramma’s Rondo en Ziggo Sport Voetbal Café. Vrijdagavond is Van Halst voor het laatst te zien in het programma Ziggo Sport Voetbal Café, waar volgens de woordvoerder passend afscheid van hem wordt genomen.

Van Halst neemt de plaats van Danny Blind over in de rvc van Ajax. Blind besloot eind vorig jaar niet meer terug te keren als commissaris, nadat hij die functie tijdens zijn periode als assistent-bondscoach bij Oranje al tijdelijk had neergelegd. Blind werkt eveneens als voetbalanalist voor Ziggo Sport. Met hem waren volgens de zegsman van de zender dezelfde afspraken gemaakt die nu voor Van Halst gaan gelden wat betreft zijn tv-optredens.

De benoeming van Van Halst moet officieel nog worden bekrachtigd tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op vrijdag 26 mei.

