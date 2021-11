Robert Lewandowski en Bayern slikken bittere pil, maar blijven sportief

Voor de uitreiking liet Bayern München weten erop te rekenen dat de prestigieuze trofee naar Lewandowski zou gaan. „Niemand verdient deze prijs meer dan hij”, verklaarde bestuursvoorzitter Oliver Kahn. Lewandowski maakte afgelopen seizoen maar liefst 41 doelpunten in de Bundesliga, een record.

Snel na de prijsuitreiking toonde Lewandowski zich van zijn sportieve kant. „Felicitaties voor Lionel Messi en Alexia Putellas (zij won bij de vrouwen, red.) Felicitaties aan alle genomineerden. Ik won de prijs voor beste aanvaller van het jaar. Geen enkele speler kan een individuele prijs winnen zonder dat de sterkste ploeg achter hem staat en de loyaliteit van de fans. Bedankt voor jullie steun.”

Ook Bayern uitte zich fatsoenlijk nadat ze de bittere pil hadden moeten slikken: „FC Bayern München feliciteert Lionel Messi met de Ballon d’Or. We zijn echter opnieuw trots op Robert Lewandowski. Hij zou het verdiend hebben om de vierde speler in onze clubgeschiedenis te worden, doordrenkt van traditie, om na Gerd Müller, Franz Beckenbauer en Karl-Heinz Rummenigge deze titel te winnen”, zegt voorzitter Herbert Hainer. „Robert is een van de grootste spelers bij Bayern en in het wereldvoetbal. Dat hij is uitgeroepen tot beste aanvaller van het jaar is dan ook meer dan verdiend na zijn vele goals de afgelopen twee jaar.”

Vorig jaar werd Lewandowski door zowel de Europese bond UEFA als de mondiale federatie FIFA uitgeroepen tot speler van het jaar. De Gouden Bal-verkiezing ging in 2020 echter niet door. Organisator France Football vond het niet gepast om de prestigieuze trofee uit te reiken, omdat de Europese voetbalcompetities flink waren verstoord door de coronapandemie. De Ballon d’Or bleef zo een jaar in de kast staan.