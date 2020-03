Jong AZ wint in omstreden inhaalduel wél van Almere City

Op 27 januari had Jong AZ Kenzo Goudmijn opgesteld en dat had niet gemogen. Goudmijn was eigenlijk geschorst, maar de KNVB had zijn gele kaarten niet goed geregistreerd. De gele kaarten uit de laatste twee speelronden van het vorige seizoen bleken niet bij iedere speler te zijn meegenomen naar het huidige voetbaljaar.

Jong AZ maakte in Wijdewormer alle doelpunten in het laatste kwartier. Ferdy Druijf, Thijs Oosting en Zakaria Aboukhlal scoorden voor de thuisploeg. Aboukhlal werkte de bal in het lege doel nadat de keeper van Almere City, Joshua Smits, in de slotfase mee naar voren was gegaan. Thomas Verheijdt had de bezoekers in de eerste helft met een kopbal aan de leiding gebracht.

Door de overwinning steeg Jong AZ een plekje, naar de veertiende plaats. Almere City blijft negende.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Keuken Kampioen Divisie