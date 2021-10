Opnieuw gridstraf voor Valtteri Bottas in Austin

Het is niet de eerste keer dat Bottas een gridstraf krijgt dit seizoen. Na de zomerstop besloot Mercedes hem in Monza en in Rusland al een compleet nieuwe motor te geven uit betrouwbaarheidsoogpunt. Nu wordt alleen de verbrandingsmotor vervangen. Daarom hoeft hij niet helemaal achteraan te starten, maar krijgt hij ‘slechts’ vijf plaatsen aan zijn broek.

Twee weken geleden in Turkije kreeg Hamilton een gridstraf van tien plaatsen nadat hij zijn vierde verbrandingsmotor van het seizoen in gebruik nam. Die sanctie was dus twee keer zo zwaar, omdat het de eerste keer was dit seizoen dat hij de motorreglementen overtrad.

Sebastian Vettel (Aston Martin) en George Russell (Williams) starten zondag helemaal achteraan, aangezien alle elementen van de krachtbron zijn vervangen.