Jumbo-Visma wil succes Roglic herhalen en investeert in ’uitzonderlijk getalenteerde’ langlaufer

Team Jumbo-Visma heeft zich verzekerd van de komst van het 17-jarige Noorse talent Jorgen Nordhagen, die het wielrennen combineert met langlaufen. Hij gaat in 2024 voor de opleidingsploeg rijden en wordt een jaar later ploegmakker van Roglic en co..

Nordhagen, geboren in 2005, combineert het wielrennen dus met langlaufen. Op de fiets behaalde hij afgelopen jaar als eerstejaars junior onder meer de Noorse tijdrittitel en won hij een etappe in de GP Rüebliland. Als langlaufer pakte Nordhagen afgelopen jaar in zijn leeftijdscategorie twee nationale wedstrijden. Daarnaast behaalde hij de zilveren medaille op het Noors kampioenschap.

Skilatten niet links laten liggen

Hoewel Nordhagen een contract tekent bij de wielerploeg, laat hij de skilatten niet links liggen. „De komende winters zal ik het wielrennen blijven combineren met langlaufen. Die combinatie wil ik zo lang mogelijk aanhouden. Het is een goede training waarmee ik mijn hele lichaam train en ontwikkel.”

„Ik krijg hier de tijd en ruimte om mezelf te ontwikkelen en profrenner te worden. Dat is altijd mijn droom geweest”, laat de Noor via de ploeg weten. „Ik kan me nu in alle rust door blijven ontwikkelen en focussen op sportieve doelen.”

Head of Development van Jumbo-Visma Robbert de Groot ziet in Nordhagen een groot talent. „Het is vrij bijzonder dat we met zo’n jonge jongen een dergelijk traject aangaan. Dat komt omdat we uitzonderlijke talenten bij Jorgen denken te zien.”

Bron: Het Nieuwsblad