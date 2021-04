Meevaller voor Ajax: Naci Ünüvar hoeft niet onder het mes

Ünüvar moest, ondersteund door begeleiders van Jong Ajax, al voor rust van het veld tijdens het duel dat de Amsterdamse beloften met 3-0 verloren. Naar verwachting kan de middenvelder tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer aansluiten. Jong Ajax staat momenteel zestiende in de Keuken Kampioen Divisie.

De geboren Zaandammer debuteerde in januari 2020 tijdens het bekerduel met Spakenburg op 16-jarige leeftijd voor de hoofdmacht van de Amsterdammers. Bij dat ene duel in Ajax 1 is het vooralsnog gebleven voor Ünüvar.

